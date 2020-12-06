MensHacker

Классическое овальное лицо с правильными пропорциями
Классику по праву считают тем каноном, на который следует
Многое из того, что сегодня находится на пике популярности
Совсем недавно мужские прически не отличались завидным
Если ты и дня не можешь прожить без музыки, в твоем
Сдержанность, элегантность, благородство – вот черты
Стильные, элегантные, эффектные – все это о современных
Правильно подобранная прическа – один из главных аспектов
Первое впечатление иногда бывает обманчивым, и прекрасная
Калейдоскоп модных молодежных мужских причесок – это
Считаешь, что разнообразные хвостики на ухоженных длинных
Короткие мужские стрижки – это тандем стиля и брутальности
Как совместить экстравагантность и изящество длинных
Бокс – это стрижка сильных, смелых и незаурядных мужчин
Твой девиз – просто, лаконично, практично?
Считаешь, что голливудские мужчины тратят много времени
Эффектные, ухоженные длинные волосы могут смотреться
Ищешь способы совместить в прическе максимум комфорта
Лаконичность с легким налетом бунтарства, стильная
Мужская стрижка канадка – это воплощение стиля, элегантности
Правильно подобранная стрижка – это возможность кардинально
Решил, что самое время преобразиться, добавив в образ
Мода на лаконичную мужскую стрижку по принципу «коротко
Настоящий мужчина – как герой бородатого анекдота
Стрелка весов отклоняется все дальше и дальше, а ты
Считаешь себя сильным человеком, которому неведомы
Считаешь уход за кожей чисто женским занятием?
Пивной живот и дряблые руки не красят ни одного мужчину.
Решил, что пора оторваться от дивана и привести, наконец
Привычки – машинально, регулярно повторяющиеся
Классическое овальное лицо с правильными
Классику по праву считают тем каноном
Многое из того, что сегодня находится
Совсем недавно мужские прически
Если ты и дня не можешь прожить
Сдержанность, элегантность, благородство
Стильные, элегантные, эффектные
Правильно подобранная прическа
Первое впечатление иногда бывает